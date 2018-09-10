Патриарх Кирилл прилетел в Норильск для освящения храма жертв репрессий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Норильск, где будет участвовать в освящении храма, построенного в память о жертвах репрессий, прославленных в лике святых, — церкви Новомучеников и исповедников Российских. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель компании «Норникель», оказавшей финансовую поддержку проекту.

В аэропорту предстоятеля Русской православной церкви встретили митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, глава города Ахметчин, президент «Норникеля» Владимир Потанин, а также представители коренных народов Севера: ненцев, эвенков, долган, энцев, нганасан.

Перед этим патриарх посетил самый северный населенный пункт России — село Хатангу. Там и в городе Дудинка он совершил богослужения для местных жителей.

Это уже второй визит Кирилла в Норильскую епархию. В 2015 году он участвовал в закладке подготовленного к освящению храма Новомучеников. В ходе нынешнего визита патриарх также заложит в Норильске еще один храм — в честь святой Великомученицы Варвары, которая является покровительницей работающих в земных недрах. Этот проект также будет реализован за счет «Норникеля».

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