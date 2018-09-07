Патриарх Кирилл отправится в самое северное село России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывает в самом северном поселении континентальной России — селе Хатанга Долгано-Ненецкого района Красноярского края, сообщает«Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря патриарха, священника Александра Волкова.

«В этих отдаленных местах патриарх совершит богослужения, преподаст свое благословение местным жителям, в том числе представителям коренных малочисленных народов Севера. Очень важно понимать, что, несмотря на то, что по сравнению с епархиями в центральной России здесь живет гораздо меньше людей, развитие именно этих небольших по числу прихожан епархий имеет приоритетное значение для нашей Церкви», — рассказал он.

Поездка в село запланирована в рамках предстоящего патриаршего визита в Норильскую епархию, которую Кирилл посетит уже второй раз. Ключевым событием должно стать освящение храма Новомучеников и исповедников Российских в Норильске, закладку которого патриарх сделал в 2015 году.

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