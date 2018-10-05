С раскрытием имен доносчиков предложили повременить

Раскрывать архивную информацию об авторах доносов во время репрессий в СССР необходимо, но пока преждевременно. Об этом заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, передает ТАСС.

На данный момент российскому обществу необходимо успокоение, ответил Федотов на вопрос о необходимости раскрытия имен авторов доносов. «Мы уже 100 лет живем в условиях гражданской войны. Нам пора закончить гражданскую войну», — цитирует его агентство.

Глава СПЧ также прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, посвященного информированности россиян об истории их семьи. Он отметил, что россиянам необходимо менять отношение к исторической памяти. Согласно данным исследования, почти половина российской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (47 процентов) не слышала о сталинских репрессиях, и в то же время более трети опрошенных (35 процентов) отметили, что в их семье были репрессированные родственники.

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В июне директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов рассказал о засекреченном приказе, который действует в России с 2014 года и на основании которого архивные данные о жертвах сталинских репрессий по достижении 80 лет уничтожаются. В МВД эту информацию опровергли.

Пик репрессий пришелся на период Большого террора в 1937-1938 годах: были казнены более 680 тысяч человек. Всего за 30 лет было репрессировано более 3,5 миллиона граждан. Массовые репрессии закончились со смертью Иосифа Сталина.

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