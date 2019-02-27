Путин вспомнил о диверсионной работе своего отца в годы войны

Президент России Владимир Путин рассказал о боевом пути своего отца в годы Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал на торжественном вечере, посвященном Дню Сил специальных операций, передает ТАСС.

«В начале войны потребовалось создание большого количества специальных подразделений. В одном из таких подразделений начинал войну и мой отец», — поведал он. Глава государства добавил, что в ходе одного из заданий из 28 человек, заброшенных в тыл немцев, домой вернулись лишь четверо.

В 2015 году Путин написал колонку для журнала «Русский пионер». В статье он рассказал о том, как его отец Владимир Спиридонович Путин отказался от «брони» и записался добровольцем на фронт. Его направили в диверсионный отряд НКВД. По рассказу президента, группа почти сразу попала в засаду и его отцу, преследуемому немецкими военными, чудом удалось выжить. «Преследовали по лесу, и он остался жив, потому что забрался в болото и несколько часов просидел в болоте и дышал через камышовую тростинку. Это я помню уже из его рассказа. Причем он говорил, что, когда сидел в болоте и дышал через эту тростинку, он слышал, как немецкие солдаты проходили рядом, буквально в нескольких шагах от него, как тявкали собаки», — рассказал глава государства.

После этого отец президента был направлен «на переформирование в действующую армию — и на Невский пятачок». Там он получил тяжелое ранение — «всю жизнь жил с осколками в ноге: все их так и не вынули».

День Сил специальных операций отмечается ежегодно 27 февраля с 2015 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!