Россия
 
Последние новости
Путин отклонил спорный мегапроект
В Норвегии рассказали о вынужденной помощи от России
Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах
Назван любимый бренд дешевой одежды россиян
Российский солдат сбежал из части с автоматом и штык-ножом
Опубликованы доказательства пыток задержанных членов «Свидетелей Иеговы»
Выпившую водки в самолете женщину обозвали худшей пассажиркой в истории
Названы главные причины отказа в ипотеке
«Застигнутая врасплох» АПЛ выпустила «Калибр»
Новости партнеров

Закрывший доступ к именам чекистов директор архива лишился работы

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Широков

Директор госархива Новосибирской области Владимир Широков был уволен после скандала с исследователем Денисом Карагодиным, которому закрыли доступ к досье первичной организации КПСС новосибирского управления КГБ, пишет «Коммерсантъ».

Причины увольнения не раскрываются

Карагодин пытался установить фамилии участников операций НКВД во время массовых репрессий, но его работе помешал приказ Широкова от 11 марта, который ограничил доступ к более чем тысячи документов из-за якобы возникшей необходимости провести экспертизу «на предмет наличия секретных архивных документов».

Денис Карагодин уверен, что директор архива принял такое решение по просьбе сотрудников спецслужб.

В архиве изданию сообщили, что после завершения плановых работ с фондами «доступ к документам будет возобновлен».

15 марта сообщалось, что Карагодин нашел в госархиве Новосибирской области информацию о сотрудниках НКВД, расстрелявших его прадеда, после чего учреждение закрыло ему доступ к дальнейшей работе с документами управления КГБ.

Исследователь вычислил и опубликовал информацию обо всех причастных к расстрелу своего родственника — Степана Ивановича Карагодина — и еще 35 человек в томской тюрьме №3 в 1938 году, начиная от представителей руководства наркомата внутренних дел в Москве, непосредственных исполнителей приговора и заканчивая водителями, а также даже машинистками, печатавшими соответствующие документы.

***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Засекреченные документы потеряли хранителя
Россиянин нашел данные о расстрелявших его прадеда и разозлил силовиков
Российский историк назвал работников НКВД палачами и лишился доступа к архивам
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня
Работа фотографа Марио Сорренти представлена в экспозиции выставки «Календарь Pirelli 2012»

«Она не человек, а сексуальный объект»

Миллионы россиянок страдают от домогательств. Никто в стране не готов это признать
09:09Сегодня

Опубликованы доказательства пыток задержанных членов «Свидетелей Иеговы»

09:5528 марта

Названы главные причины самоубийства российских полицейских

04:28Сегодня

За «авторок» и «редакторок» захотели штрафовать

Россия19:0427 марта

«Мэру сказали — они тупые, они не хотят работать»

Российские врачи посмеялись над своими зарплатами на всю страну. И их услышали
16:1427 марта

Установлена причина трехдневного отсутствия матери девочки-маугли

08:23Сегодня

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

00:49Сегодня

Устроившая откровенную фотосессию педиатр объяснилась

Россия00:0326 марта

«Дочка таяла и слабела на глазах»

У Наташи нет денег на дорогое лекарство. Ей нужна ваша помощь
14:3027 марта

Китайский завод по розливу воды на Байкале признали опасным для экологии

01:30Сегодня

У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро

13:1827 марта

Власти захотели лишить миллионы россиянок короткого рабочего дня

Россия
Работа фотографа Марио Сорренти представлена в экспозиции выставки «Календарь Pirelli 2012» «Она не человек, а сексуальный объект»
Миллионы россиянок страдают от домогательств. Никто в стране не готов это признать
«Мэру сказали — они тупые, они не хотят работать»
Российские врачи посмеялись над своими зарплатами на всю страну. И их услышали
«Соберись, ты же мужик!»
Почему МВД держит на службе склонных к суициду полицейских: расследование «Ленты.ру»
Опубликованы доказательства пыток задержанных членов «Свидетелей Иеговы»
Закрывший доступ к именам чекистов директор архива лишился работы
За «авторок» и «редакторок» захотели штрафовать
Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ
Все материалы
Мир
«Русские попали в капкан»
 
Еще одна страна потребовала от российских военных покинуть Венесуэлу
В Норвегии рассказали о вынужденной помощи от России
США выплатят врачу-педофилу почти 2 миллиона долларов пенсии
Корабли НАТО в Черном море попали на видео
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Женский сектор
Палестинки бились за свободу наравне с мужчинами. Теперь у них нет работы и модных нарядов
Все материалы
Бывший СССР
«Для русских мы — бандеровцы»
Эти украинцы считают себя русинами. Их проблемы не интересуют ни Москву, ни Киев
Украина укрепила границу с Крымом
Олигарх Коломойский попал на «Миротворец» как враг Украины
Туркменские пограничники случайно напустили хищников на узбекский скот
Украина похвасталась собственным электромагнитным оружием
В России нашли новую причину разногласий с Белоруссией
Литва оставила статус борца за независимость казненному нацисту «Генералу Ветра»
Все материалы
Экономика
Ford уходит из России
Они собирали самые популярные иномарки в стране. Теперь у компании серьезные проблемы
Рубль перестал зависеть от нефти
Смертельная жадность
От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
«Росатом» запустит серийное производство 3D-принтеров
Путин отклонил спорный мегапроект
Россия прояснила ситуацию со счетами россиян в Великобритании
Рубль назвали самой стабильной валютой развивающихся стран
Все материалы
Силовые структуры
Виктор ИшаевБывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона
«Они чувствовали себя как дома»
В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Бывшего министра Абызова прослушивали два года перед арестом
Бывшего министра Абызова посадили в камеру без горячей воды и дали Библию
Бывшего хабаровского губернатора отправили под домашний арест
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев отказался признать вину
Все материалы
Наука и техника
«Череда насилия, казней и бессудных расправ»
Эта женщина навела порядок в Кремле и отстояла Украину. Так родилась новая Россия Петра I
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Застигнутая врасплох» АПЛ выпустила «Калибр»
Немецкий подход
Спокойная жизнь и фронтовые будни на уникальных снимках солдата нацистской Германии
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Все материалы
Спорт
«Он будет новым Пеле»
«Реал» предлагает за Мбаппе 280 миллионов евро. Ему 20 лет, и он новая звезда футбола
Чемпионку мира напугало желание Медведевой выучить сложнейшие прыжки
В России начали бороться с допингом плакатами
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Бывший соперник Нурмагомедова назвал превосходящего россиянина бойца
Лишенный олимпийского золота Зубков отказался выполнять требования МОК
Зидану выделят сотни миллионов евро на новых футболистов
Все материалы
Культура
Боже, какой косяк
Травой по Трампу: чем хорош «Пляжный бездельник» с отвязным тусовщиком МакКонахи
Зловещие пуритане
Убогий рай, глубокий омут и пожирающая безысходность — главные альбомы недели
Плачь, Европа
Бунты, голодовки и анархия на снимках известных фотографов
Охлобыстин и Пореченков «поддержали» лидера президентской гонки на Украине
Опубликован полноценный трейлер американского сериала «Чернобыль»
Книгу о Гарри Поттере с нелепыми ошибками продали за десятки тысяч долларов
Фрагмент картины «Садко», 1876Антисоветский классик
Он страдал в нищете и был похоронен при жизни: что надо знать о Репине
Все материалы
Интернет и СМИ
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
Снимающая порно для детей мать обратилась за помощью к священнику
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Папа Римский отказал в поцелуе руки и удивил католиков
Российский интернет заранее проверят на устойчивость
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Все материалы
Ценности
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Невеста Роналду снялась в рекламе нижнего белья
Назван любимый бренд дешевой одежды россиян
Тучная модель показала тело на обложке журнала Vogue
Бренд начал торговать покрытой настоящей грязью обувью
Все материалы
Путешествия
«Таких белых я раньше не встречал»
Церкви, грязные пляжи и ромовый пунш. Как живут потомки рабов на Карибах
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Российского туриста трижды ударили ножом ради мобильного телефона
Выпившую водки в самолете женщину обозвали худшей пассажиркой в истории
Тлеющее кресло напугало пассажирку российского самолета
Российские аэропорты вошли в рейтинг лучших в мире
Все материалы
Из жизни
Хмельное братство
Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
Любитель непрожаренного мяса подхватил мозгового червя и умер
Жертва пластической хирургии захотела уменьшить грудь и получила обратный эффект
Вор скрыл в штанах змею длиной больше метра
Мужчина улетел на зонтике
Все материалы
Cadillac Escalade: юбилей гиганта
Еще один юбиляр 2019 года — самый харизматичный американский внедорожник
Циркулярка и рай
Лучшее автомобильное видео марта
На восьми колесах
История про сдвоенные колеса для легковушек: они выпускались серийно, и их можно было купить!
Цвет настроения голубой
Что принес Кашкаю рестайлинг?
Компания Renault выпустила «приключенческий» Duster за миллион рублей
Новый седан Hyundai Sonata получил турбоверсию и солнечную батарею
Кросс-купе Renault Arkana сменил название
Все материалы
Дом
Поворот не туда
В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
«Сплошные крохоборы и кидалы»
Что думают провинциалы о москвичах, сдающих им квартиры
Названы главные причины отказа в ипотеке
Москвичка захотела жить в центре и лишилась миллионов рублей
Средний бюджет покупки квартиры в Москве достиг 25 миллионов рублей
В Москве снизилась доступность жилья
Все материалы