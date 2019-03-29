Закрывший доступ к именам чекистов директор архива лишился работы

Директор госархива Новосибирской области Владимир Широков был уволен после скандала с исследователем Денисом Карагодиным, которому закрыли доступ к досье первичной организации КПСС новосибирского управления КГБ, пишет «Коммерсантъ».

Причины увольнения не раскрываются

Карагодин пытался установить фамилии участников операций НКВД во время массовых репрессий, но его работе помешал приказ Широкова от 11 марта, который ограничил доступ к более чем тысячи документов из-за якобы возникшей необходимости провести экспертизу «на предмет наличия секретных архивных документов».

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Денис Карагодин уверен, что директор архива принял такое решение по просьбе сотрудников спецслужб.

В архиве изданию сообщили, что после завершения плановых работ с фондами «доступ к документам будет возобновлен».

15 марта сообщалось, что Карагодин нашел в госархиве Новосибирской области информацию о сотрудниках НКВД, расстрелявших его прадеда, после чего учреждение закрыло ему доступ к дальнейшей работе с документами управления КГБ.

Исследователь вычислил и опубликовал информацию обо всех причастных к расстрелу своего родственника — Степана Ивановича Карагодина — и еще 35 человек в томской тюрьме №3 в 1938 году, начиная от представителей руководства наркомата внутренних дел в Москве, непосредственных исполнителей приговора и заканчивая водителями, а также даже машинистками, печатавшими соответствующие документы.

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