В убийстве российской оппозиционерки заподозрили «ликвидатора геев»

Представители российской ЛГБТ-сети связывают смерть оппозиционной активистки из Петербурга Елены Григорьевой с деятельностью гомофобного проекта «Пила», от лица которого гомосекусуалам поступали угрозы. Об этом пишут «Росбалт» и «Фонтанка» со ссылкой на знакомых погибшей.

По информации изданий, Григорьева получала угрозы публично и в интернете. Незадолго до убийства на сайте «Пила против ЛГБТ» ее добавили в «черный список» активистов, которым были заготовлены «очень опасные и жестокие подарочки». Вместе с ней в нем упоминались директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков и ресурсный центр ЛГБТ+ в Екатеринбурге.

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18 июля страницу заблокировали после многочисленных жалоб, однако оппозиционерка была уверена, что это не победа, и «увидевшие эту информацию отморозки уже перезнакомились и сейчас строят планы где-нибудь в закрытом чате». В январе на сайте проходил набор людей, готовых за деньги избивать и похищать гомосексуалов.

В своем Facebook петербургский правозащитник Динар Идрисов писал, что женщине не только угрожали убийством, на нее также было совершено нападение, но полиция никак не реагировала. «Все в стиле "будут убивать — звоните", позвонить не успела», — уточнил он, добавив, что Григорьева даже договорилась с подругой, что та будет ухаживать за котом в случае ее смерти.

Тело Елены Григорьевой со следами удушения и многочисленными ножевыми ранениями лица и спины было найдено вечером 21 июля в кустах возле ее дома на Пулковской улице. По горячим следам задержали 40-летнего жителя Башкирии, следствие рассматривает бытовой конфликт в качестве приоритетной версии.

Ранее представители центра ЛГБТ+ в Екатеринбурге сообщали об угрозах, которые приходят на почту от человека, называющего себя «Пилой» и «ликвидатором геев в Чечне и на Украине». Он писал, что произойдет «кое-что очень плохое и печальное», если до конца июля организация не закроется, а деньги центра и ее сотрудников не будут перечислены в фонд «Подари жизнь».

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