«Ликвидатор геев в Чечне» начал угрожать российским центрам помощи ЛГБТ

Человек, называющий себя «ликвидатором геев в Чечне и на Украине», посылает письма с угрозами на почтовый ящик екатеринбургского ресурсного центра ЛГБТ+. Об этом Znak.com сообщила пресс-секретарь центра Алла Чикинда.

Чикинда рассказала, что неизвестный, представляющийся Пилой, как в одноименном фильме ужасов, требует закрыть центр до конца июля и перечислить деньги организации и сотрудников в фонд «Подари жизнь». В противном случае он грозится, что произойдет «кое-что очень плохое и печальное».

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«Вы же не хотите, чтобы мы поступили так же с вами или даже хуже, как, например, с дружками волонтера Российской ЛГБТ-сети Давида Истеева. когда их квартирка почти превратилась в фарш. Или педофилом-ЛГБТ-правозащитником "ЛГБТ Солидарности" из Пятигорска Артема Шитухина, когда после нашей охоты он успел убежать в Нидерланды, но если он бы опоздал, его бы в живых не было)))», — говорится в письме (орфография и пунктуация сохранены).

В сообщении была прикреплена ссылка на сайт «Пилы», где размещено фото ресурсного центра, изображение бомбы, могильный камень и окровавленное тело.

Пресс-секретарь ЛГБТ+ отметила, что «Пила» периодически рассылает угрозы отделениям ЛГБТ-сообщества в других городах, но пока неизвестно, представляет ли этот человек реальную опасность.

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