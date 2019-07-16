Правозащитники назвали число покидающих Чечню беженцев

Каждый год около 10 тысяч жителей Чечни обращаются за убежищем в Европе. Об этом говорится в докладе председательницы благотворительной организации «Гражданское содействие» Светланы Ганнушкиной «Почему жители России просят убежище в Европе?», сообщает «Коммерсантъ».

Причиной, по которой жители Чечни могут просить убежище на Западе, Ганнушкина называет нарушение прав человека. «О положении женщин в Чечне приходится говорить в каждом докладе, который касается нарушений прав человека в России», — отмечает она. Кроме того, в докладе.упоминается «охота на геев» в Чечне в 2016-2017 годах. «Ни по одному из этих фактов, несмотря на публикации независимых СМИ и правозащитных организаций с указанием данных жертв, не было возбуждено уголовное дело», — отмечает правозащитница.

Другие россияне просят убежище из-за волны «фабрикаций уголовных дел», говорится в докладе. По словам Ганнушкиной, они могут быть политическими или использоваться «для сведения личных счетов и просто для выполнения плана по борьбе с преступлениями». В качестве примера правозащитница приводит дело о подготовке теракта в московском кинотеатре «Киргизия», по которому осудили 15 человек. Позднее правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными, отмечает Ганнушкина.

Кроме того, в докладе упоминается преследование членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». «Можно предположить, что подлинной причиной преследований стала возрастающая популярность и массовость этой религиозной организации», — считает она.

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