Россиян призвали не нарушать права лесбиянок и геев

В России не должны нарушаться права представителей секс-меньшинств. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

«Мы должны принимать этих людей, разных людей в обществе. Если будут нарушаться их права по этому признаку, будет отказано в приеме на работу, поступлении в учебное заведение на этом основании, это неправильно, это прописано в законодательстве», — заявила омбудсмен.

Кроме того, Москалькова отметила необходимость «найти баланс интересов» с руководителями ЛГБТ-сообщества. По ее мнению, «демократическое общество должно относиться терпимо к разным вероисповеданиям, отношению к искусству, культуре».

В апреле в России впервые признали дискриминацию трансгендера. В Санкт-Петербурге трансгендерную женщину Анастасию Васильеву постановили восстановить в должности печатницы, на которой она проработала более десяти лет, и выплатить ей 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и один миллион 850 тысяч рублей — за время вынужденного прогула. Ее уволили в 2017 году после смены пола.

Отношение россиян к гей-парадам и однополым бракам остается негативным. Большинство россиян выступили против проведения в стране гей-парадов (81 процент респондентов) и легализации однополых браков (87 процентов), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Свыше половины респондентов отрицательно относятся к представителям сексуальных меньшинств и считают, что ориентация человека зависит от его личного выбора.

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