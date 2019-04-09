В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником. Эта профессия входит в список запрещенных для женщин в России, говорится на странице представлявшей ее интересы в суде инициативной ЛГБТ-группы «Выход» во «ВКонтакте».

Васильеву постановили восстановить в должности и выплатить ей 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 1,85 миллиона рублей — за время вынужденного прогула. Решение вступит в силу после рассмотрения апелляции на него.

«Два года судебных разбирательств привели к очевидному выводу: никто не должен увольнять людей за то, что они сменили гендерный маркер в документах. И за это дискриминационное поведение компания теперь ответит рублем», — заявил адвокат истицы Макс Оленичев. Он отметил, что решение стало прецедентом в России.

В судах первой инстанции Васильевой было отказано в удовлетворении иска, однако президиум Городского суда Петербурга отправил дело на новое рассмотрение, где была назначена медицинская экспертиза. Васильеву признали способной выполнять работу печатницы и после смены пола. Ее защита утверждала, что к ней не применим перечень запрещенных в России для женщин работ, поскольку, согласно обзору судебной практики Верховного суда № 2 от 2016 года, он связан только с охраной материнства.

Васильева проработала в типографии более 10 лет. Ее уволили с должности в 2017 году после того, как она сменила пол.

Официальный список 456 профессий из 38 отраслей, запрещенных для женщин в России, действует с 1974 года. Последняя действующая версия перечня, куда в том числе вошли профессии матроса, боцмана, машиниста электропоезда и водителя автобуса на междугородных и международных маршрутах, была утверждена в феврале 2000 года. ООН неоднократно признавала документ ущемляющим права женщин.

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