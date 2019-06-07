Россияне рассказали об отношении к гей-парадам и однополым бракам

Большинство россиян выступили против проведения в стране гей-парадов (81 процент респондентов) и легализации однополых браков (87 процентов). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек из 53 регионов. Результаты показали, что свыше половины респондентов отрицательно относятся к представителям сексуальных меньшинств и считают, что ориентация человека зависит от его личного выбора.

В то же время 40 процентов ответили, что, если они узнают, что их знакомый является представителем сексуальных меньшинств, это никак не повлияет на их отношение к нему. При этом половина респондентов полагает, что таким людям следует скрывать свою ориентацию.

Ранее опрос на подобную тему проводил «Левада-Центра». Согласно данным исследования, большая часть россиян (56 процентов) отрицательно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, но почти половина (47 процентов) выступает за равные права с ними.

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