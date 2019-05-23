Названо число уважающих права геев россиян

Большая часть россиян (56 процентов) отрицательно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, но почти половина выступает за равные права с ними. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра», передает «Интерфакс».

31 процент респондентов вовсе заявили, что прекратили бы общение с человеком, если бы узнали, что он является членом ЛГБТ-сообщества. При этом о нейтральном отношении к геям и лесбиянкам заявили 38 процентов опрошенных, и только три процента сказали, что относятся к сексуальным меньшинствам положительно.

Мнения о том, должны ли быть у представителей ЛГБТ такие же права, как и у остальных россиян, поделились практически поровну: за равноправие высказались 47 процентов опрошенных, против — 43 процента.

Только восемь процентов опрошенных признались, что у них есть знакомые люди нетрадиционной сексуальной ориентации, 89 процентов сказали, что в их круге общения таких нет. 45 процентов россиян ничего не знают о случаях насилия по отношению к геям и лесбиянкам, 20 процентов считают, что это единичные случаи, а 13 процентов уверены, что насилие по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества широко распространено в стране.

Опрос прошел с 18 по 23 апреля 2019 года, его участниками стали 1625 человек старше 18 лет из 137 населенных пунктов России.

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