Усыновившая детей российская гей-пара усомнилась в скором возвращении в страну

Пара мужчин, усыновившая двух несовершеннолетних детей, пока не может вернуться в Россию из-за опасений за безопасность частной жизни, связанных с действиями правоохранительных органов. Об этом сообщили в правозащитном ЛГБТ-сообществе «Выход», передает «Интерфакс».

«Сейчас она [семья] находится в отпуске до начала сентября, когда начнется учебный год. Главное для родителей — сохранить семью и создать безопасное пространство для ребят. Поэтому после отдыха в Киеве пара с детьми переместилась в другую страну», — сообщили правозащитники, не уточнив точное местоположение семьи из соображений безопасности.

Адвокаты пытаются ознакомиться с материалами проверок, протоколами следственных действий, но им не выдают документы. Обыски планируется обжаловать в суде.

19 июля стало известно, что воспитывающая двух мальчиков пара геев до конца лета уехала из России и может не вернуться обратно из-за возбуждения уголовного дела против сотрудников соцзащиты. В тот же день у семьи прошел обыск, когда никого не было дома. Чтобы попасть в квартиру, сотрудники правоохранительных органов вскрыли замки.

В отношении сотрудников соцзащиты, которые допустили усыновление детей однополой парой, возбудили уголовное дело. По версии следствия, усыновивший в 2010 году детей мужчина проживает с другим мужчиной и пропагандирует нетрадиционные отношения, «формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

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