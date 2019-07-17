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Допустившие усыновление двоих детей геями чиновники заинтересовали следователей

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В Москве впервые возбудили уголовное дело в отношении чиновников соцзащиты, которые допустили усыновление двоих детей гей-парой. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По версии следствия, усыновивший двух малолетних мальчиков в 2010 году мужчина проживает с другим мужчиной и пропагандирует нетрадиционные отношения, «формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

Следователи полагают, что чиновники из отдела соцзащиты заведомо знали о ситуации в приемной семье и «не предприняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК («Халатность»), ведется расследование.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила против усыновления детей однополыми семьями. По ее мнению, это «не просто нельзя, это неестественно». «Я даже не знаю, у кого в голове это все созревает, эта всякая дурь. У мальчика, у девочки должны быть мама и папа — все! Классическая семья», — добавила парламентарий.

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
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