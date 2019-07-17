Допустившие усыновление двоих детей геями чиновники заинтересовали следователей

В Москве впервые возбудили уголовное дело в отношении чиновников соцзащиты, которые допустили усыновление двоих детей гей-парой. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По версии следствия, усыновивший двух малолетних мальчиков в 2010 году мужчина проживает с другим мужчиной и пропагандирует нетрадиционные отношения, «формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

Следователи полагают, что чиновники из отдела соцзащиты заведомо знали о ситуации в приемной семье и «не предприняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК («Халатность»), ведется расследование.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила против усыновления детей однополыми семьями. По ее мнению, это «не просто нельзя, это неестественно». «Я даже не знаю, у кого в голове это все созревает, эта всякая дурь. У мальчика, у девочки должны быть мама и папа — все! Классическая семья», — добавила парламентарий.

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