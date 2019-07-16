В России захотели ввести лимит на приемных детей

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила за введение максимально разрешенного числа детей, которых можно усыновить одной семье, передает РИА Новости.

По ее словам, соответствующего законопроекта в Госдуме пока нет, но когда его внесут, «это будет обсуждаться». По мнению Плетневой, усыновление десяти и более детей «напоминает меркантильность». «Может, есть действительно люди, которые любят очень [детей]. Но пока в Думе нет ни этого закона, ни ограничения», — подчеркнула она.

Кроме того, Плетнева выступила против усыновления детей однополыми семьями. По ее мнению, это «не просто нельзя, это неестественно». «Я даже не знаю, у кого в голове это все созревает, эта всякая дурь. У мальчика, у девочки должны быть мама и папа — все! Классическая семья», — добавила парламентарий.

15 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предоставление однополым семьям права усыновлять детей приведет к вырождению человечества. Она также подчеркнула недопустимость размывания таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.

Также сообщалось, что в России может появиться черный список опекунов, который не позволит недобросовестным усыновителям переезжать в другой регион и снова брать ребенка из детского дома. В случае принятия законопроекта суд обяжут направлять выписки в органы опеки и попечительства, что позволит им вести учет нежелательных опекунов.

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