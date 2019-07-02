Российскую семью посадили за двойное убийство приемных детей

В кемеровском городе Мыски суд приговорил 43-летнего Евгения Крайнова и его 42-летнюю супругу Елену к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно за убийство двух приемных детей. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Подсудимых признали виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, истязаниях, незаконном лишении свободы и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевших.

Между тем официальный представитель СУ СКР по Кемеровской области Надежда Ананьева сообщила «Ленте.ру», что Крайновы забрали из детского дома-интерната для отсталых в умственном развитии троих детей: двух мальчиков и девочку. Они сделали это ради выгодного оформления дополнительных денежных выплат на воспитание.

В марте 2016 года правоохранительные органы узнали об исчезновении одного из усыновленных детей — 17-летнего подростка. При этом опекуны о его пропаже не заявляли ни в полицию, ни в органы опеки. В ходе проверки было установлено, что сведений о разыскиваемом мальчике нет с лета 2015 года.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ; опекуны по нему первоначально проходили свидетелями. Однако позже следствие установило, что пропавшего подростка супруги Крайновы забили до смерти, после чего сожгли тело, чтобы замести следы.

Правоохранительным органам также стало известно о пропаже еще одного подростка — 16-летнего воспитанника опекунов. Сами они пояснили, что юноша сбежал, однако следователи и криминалисты опровергли это. Тело подростка со следами насильственной смерти нашли в болоте недалеко от поселка, где проживала семья. В ходе следствия и суда Евгений Крайнов частично согласился с обвинением, а его супруга не признала себя виновной ни по одному из преступлений.

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