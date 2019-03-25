Рыжего Тарзана обвинили в избиении собственных детей

Полиция проверит информацию об избиении ультраправым активистом Вячеславом Дациком по прозвищу Рыжий Тарзан своих детей. Об этом в понедельник, 25 марта, источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва».

24 марта супруга Дацика обратилась в полицию, сообщив о нанесении их 11-летней дочери и 14-летнему сыну телесных повреждений в фитнес-клубе «Зебра», который расположен на улице Большая Семеновская.

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По данным источника, в ходе возникшей ссоры ее муж несколько раз сделал подросткам замечание, а затем применил в отношении них насилие. Детям не понадобилась помощь медицинских работников, однако тяжесть травм пока не установлена.

После инцидента полицейские задержали активиста, получили объяснения и взяли у него обязательство о явке.

Дацик был задержан в мае 2016 года. Он выломал дверь в номере петербургского бутик-отеля, откуда выставил в коридор женщину, затем ворвался в один из публичных домов, где заставил проституток раздеться догола и в таком виде погнал их по улице в отделение полиции.

Отмечается, что Дацик уже был судим за серию вооруженных налетов на салоны сотовой связи в Петербурге. Во время судебных разбирательств он сбежал из психиатрической клиники, куда был направлен на принудительное лечение, и незаконно отправился в Норвегию, но вскоре был экстрадирован в Россию и приговорен к пяти годам колонии.

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