Суд в Петербурге отложил рассмотрение дела Рыжего Тарзана о налете на бордели

Василеостровский районный суд Петербурга отложил на 19 июня рассмотрение уголовного дела в отношении националиста Вячеслава Дацика, известного как Рыжий Тарзан. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает РИА Новости.

На судебном заседании, состоявшемся в четверг, были предприняты повышенные меры безопасности. Дацика в зал суда сопровождали десять конвойных, в том числе бойцы СОБР. Такие меры предосторожности потребовались потому, что 17 мая Дацик попытался сбежать из суда, куда его доставили для решения вопроса о продлении срока содержания под стражей.

Само заседание проходило в закрытом режиме. По словам представителя потерпевших адвоката Ольги Кривонос, следствие установило корыстный мотив действий Дацика при организации налета на петербургские бордели, который тот устроил через два месяца после выхода на свободу, в 2016 году. По словам Кривонос, в ходе заседания Дацик заявлял всевозможные ходатайства и высказал сожаление об отсутствии в наше время «средневековой инквизиции».

Материалы по теме Русь зовет Вячеславу Дацику не удалось стать новым Варгом Викернесом

В марте 2017-го Рыжий Тарзан хотел проглотить один из документов при ознакомлении с материалами своего уголовного дела. Следователи вырвали бумагу из его рта, но она уже не подлежала восстановлению.

По материалам дела, возбужденного по статьям о нарушении неприкосновенности жилища (статья 139 УК) и разбое (статья 162 УК), Дацик выломал дверь в номере бутик-отеля, откуда выставил в коридор женщину, затем ворвался в один из публичных домов, где заставил проституток раздеться догола и в таком виде погнал их по улице в отделение полиции. Рыжий Тарзан пытался повторить те же действия еще в одном схожем заведении, но был задержан стражами порядка.