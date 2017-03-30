Рыжий Тарзан вместо знакомства с делом попытался съесть документы

Попытка следователей ознакомить националиста Вячеслава Дацика, известного как Рыжий Тарзан, с уголовным делом не удалась. Мужчина, находящийся под арестом в Санкт-Петербурге, попытался съесть один из документов. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает портал 47News.

По информации издания, сотрудникам удалось вырвать бумагу изо рта Дацика, однако документ уже не подлежал восстановлению.

«Мы же предупреждали сотрудников, приходящих к нему с воли, что его не надо выпускать из клетки, установленной в кабинете», — прокомментировали изданию случившееся в СИЗО №1 «Кресты», где находится националист. При этом в УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области после инцидента журналистам пообещали, что будут лучше кормить подследственного.

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Портал также пишет, что ранее во время одной из прогулок националист проломил головой одну из стен тюремного комплекса «Кресты». Кроме того, в сообщении говорится, что Дацик направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обращение по поводу незаконности существования публичных домов. О реакции главы партии информации нет.

В мае 2016 года в отношении Дацика, который ранее был известен как участник боев без правил, возбудили уголовное дело за нарушение неприкосновенности жилища. Следствие считает, что он выломал дверь в номере петербургского бутик-отеля «Графтио», где находилась жительница Москвы, и выставил ее в коридор. Там женщине удалось вырваться и убежать.

Националист вместе с единомышленником также ворвался в один из публичных домов Санкт-Петербурга, заставил проституток раздеться и в таком виде погнал их в отделение полиции. После этого он хотел проделать то же самое в другом заведении, но был задержан по дороге.

За два месяца до этого Дацик вышел из колонии, где отбывал наказание за серию налетов на салоны сотовой связи.