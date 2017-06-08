Рыжий Тарзан отсудил у России пять тысяч евро в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу националиста Вячеслава Дацика, известного как Рыжий Тарзан, на невыносимые условия содержания в тюрьме. Об этом «Фонтанке» рассказал его адвокат Андрей Федорков в четверг 8 июня.

Согласно решению Страсбургского суда, Россия должна выплатить Дацику пять тысяч евро в течение трех месяцев.

Причиной для обращения в ЕСПЧ стала переполненность камеры в исправительной колонии № 31 в Красноярске, где в 2014-м году Рыжий Тарзан отбывал срок за серию нападений на салоны связи, нехватка там кислорода и постоянное присутствие сигаретного дыма.

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17 мая Дацик попытался сбежать из Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, куда его доставили для решения вопроса о продлении срока содержания под стражей по делу о налете на петербургские борделе, который тот устроил через два месяца после выхода на свободу, в 2016 году.

В марте 2017 года Рыжий Тарзан хотел проглотить один из документов при ознакомлении с материалами своего уголовного дела. Следователи вырвали бумагу из его рта, но она уже не подлежала восстановлению.

По материалам дела, возбужденного по статьям о нарушении неприкосновенности жилища (статья 139 УК) и разбое (статья 162 УК), Дацик выломал дверь в номере бутик-отеля, откуда выставил в коридор женщину, затем ворвался в один из публичных домов, где заставил проституток раздеться до гола и в таком виде погнал их по улице в отделение полиции. Рыжий Тарзан пытался повторить ту же процедуру еще в одном схожем заведении, но был задержан стражами порядка.