Рыжий Тарзан попытался сбежать из зала суда

Находящийся под стражей националист Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, попытался сбежать, когда его конвоировали из зала суда. Об этом сообщается на странице управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в среду, 17 мая, в ходе судебного заседания в Петроградском районном суде о продлении Дацику срока содержания под стражей.

«Указанный гражданин стал вести себя несдержанно и агрессивно, в связи с чем судьей было принято решение о выдворении его из зала суда. При препровождении его из зала, подсудимый оказал физическое сопротивление и нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции, осуществлявших конвоирование, и попытался покинуть зону охраны», — говорится в сообщении.

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Сотрудники ОМОН пресекли попытку Дацика скрыться из-под стражи и задержали подсудимого на месте происшествия.

В конце марта Дацик попытался съесть один из документов уголовного дела. Следователям удалось вырвать бумагу изо рта Дацика, однако документ уже не подлежал восстановлению.

Дацик с 19 мая 2016 года находится под арестом в следственном изоляторе №1 «Кресты». В отношении него возбуждены уголовные дела по статье 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища») и статье 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц с использованием предметов, используемых в качестве оружия»).

Следствие считает, что Дацик выломал дверь в номере петербургского бутик-отеля «Графтио», где находилась жительница Москвы, и выставил ее в коридор. Там женщине удалось вырваться и убежать. Кроме того, националист вместе с единомышленником также ворвался в один из публичных домов Петербурга, заставил проституток раздеться и в таком виде погнал их в отделение полиции. После этого он хотел проделать то же самое в другом заведении, однако был задержан по дороге.

За два месяца до этого Дацик освободился из колонии, где отбывал наказание за серию налетов на салоны сотовой связи.