Матвиенко назвала опасность усыновления однополыми семьями детей

Предоставление однополым семьям права усыновлять детей приведет к вырождению человечества, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 15 июля.

«В законодательстве некоторых государств вместо слов "мама", "папа" введены новые понятия "родитель номер один " и "родитель номер два". Можно ли представить, что вместо первого слова "мама", младенец произнесет – "родитель номер один"?» — сказала она на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Спикер подчеркнула недопустимость размывания таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.

В 2013 году президент России Владимир Путин назвал российское законодательство достаточно либеральным по отношению к однополым парам. Он указал на возможность людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией строить карьеру. Позже глава государства подписал закон, запрещающий иностранным однополым парам усыновлять российских детей.

В декабре 2012 года Путин запретил американцам усыновлять российских сирот. Это стало ответом на так называемый акт Магнитского, запретивший ряду российских должностных лиц въезд на территорию США.

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