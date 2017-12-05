Геям и лесбиянкам Австрии разрешили жениться

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Конституционный суд Австрии принял решение, согласно которому с начала 2019 года в стране официально разрешат однополые браки. Документ опубликован на сайте ведомства.

Дело было основано на жалобе двух женщин, проживающих в зарегистрированном партнерстве. Они подали заявление на вступление в брак, однако муниципальный совет в Вене, а затем административный суд австрийской столицы отказали в заключении данного союза.

Согласно действующим австрийским законам, однополые пары могли вступать в юридическое партнерство, но не в официальный брак, как гетеросексуальные. Суд постановил, что этот закон дискриминирует принцип равенства.

Если после 31 декабря 2018 года парламент Австрии не внесет изменения в данное решение суда, пары смогут заключать тот вид брака, который их устраивает: обычный или зарегистрированное партнерство.

1 октября в Германии был зарегистрирован первый однополый брак. Свидетельство о заключении союза в ратуше берлинского района Шенеберг получили 60-летний Бодо Менде и 59-летний Карл Крайль. Данное событие стало возможным после вступления в стране в силу закона «о браке для всех».

Двумя месяцами ранее парламент ФРГ большинством голосов одобрил закон о легализации однополых браков.

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