В Германии зарегистрирован первый однополый брак

В ФРГ 1 октября впервые был зарегистрирован однополый брак. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Свидетельство о заключении брачного союза в ратуше берлинского района Шенеберг получили 60-летний Бодо Менде (Bodo Mende) и 59-летний Карл Крайль (Karl Kreil). Данное событие стало возможным после вступления в стране в силу закона «о браке для всех».

В воскресенье, 1 октября, в столице Германии для однополых пар также были открыты ЗАГСы округов Темпельхоф-Шенеберг и Фридрихсхайн-Кройцберг. О своих планах в этот день оформить брак заявили в общей сложности девять пар, в частности семейными узами себя связали депутат бундестага от партии «Союз-90»/ «Зеленые» Фолькер Бек (Volker Beck) и его партнер Адриан Петков (Adrian Petkov).

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30 июня парламент ФРГ большинством голосов одобрил закон о легализации однополых браков. Решение поддержали 393 из 623 депутатов. Против легализации браков между людьми одного пола выступали Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), составляющие большинство в правящей коалиции. Однако 26 июня канцлер Ангела Меркель, входящая в ХДС, призвала их при голосовании руководствоваться собственной позицией, а не партийной. Сама она заявила, что голосовала против, так как для нее брак — это союз мужчины и женщины.

До 1969 года гомосексуальные отношения в Германии уголовно преследовались. С 1999-го на территории федеральной земли Гамбург были разрешены однополые официальные союзы (они получили название «гамбургские браки»). С 2001 года однополое партнерство легализовали во всей стране.