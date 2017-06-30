У резиденции Меркель отметили легализацию однополых браков

Около 400 представителей ЛГБТ-сообщества собрались возле резиденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель, чтобы отпраздновать легализацию однополых браков немецким парламентом. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Решение поддержали 393 депутата из 623. Против легализации браков между людьми одного пола выступали Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), составляющие большинство в правящей коалиции. Однако 26 июня канцлер Ангела Меркель, входящая в ХДС, призвала их при голосовании руководствоваться собственной позицией, а не партийной. Сама она заявила, что голосовала против, так как для нее брак — это союз мужчины и женщины.