Немецкий парламент проголосовал за однополые браки

Парламент Германии большинством голосов одобрил закон о легализации однополых браков. Решение поддержали 393 депутата из 623. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Deutsche Welle.

По информации издания, против проголосовали 226 парламентариев, четверо воздержались.

Против легализации браков между людьми одного пола выступали Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), составляющие большинство в правящей коалиции. Однако 26 июня канцлер Ангела Меркель, входящая в ХДС, призвала их при голосовании руководствоваться собственной позицией, а не партийной. Сама она заявила, что голосовала против, так как для нее брак — это союз мужчины и женщины.

В мае бельгиец Готье Дестне, состоящий в однополом браке с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, принял участие в развлекательной программе саммита НАТО в Брюсселе для первых леди.

До 1969 года гомосексуальные отношения в Германии уголовно преследовались. С 1999 года на территории федеральной земли Гамбург были разрешены однополые официальные союзы (они получили название «гамбургские браки»). С 2001 года однополое партнерство легализовали во всей стране. Такие партнеры имеют ряд прав, аналогичных разнополым супругам (могут представлять друг друга в суде, получить отсрочку от армии, аналогично женатым мужчинам и так далее), однако на них не распространяются некоторые «семейные» налоговые льготы, а также существуют ограничения в области усыновления детей.