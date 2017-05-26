Муж премьер-министра Люксембурга присоединился к первым леди на саммите НАТО

Во время саммита НАТО в Брюсселе бельгиец Готье Дестне, состоящий в однополом браке с премьер-министром Люксембурга, стал единственным мужчиной на мероприятиях для первых леди. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Он посетил музей Рене Магритта с женами лидеров стран, принимающих участие в переговорах, а затем позировал для групповых фотографий с Меланией Трамп, Брижит Макрон, Эминой Эрдоган, бельгийской королевой Матильдой, а также супругой генерального секретаря НАТО Ингрид Шулеруд, женой президента Болгарии Десиславой Радевой, бельгийской первой леди Амели Дербаудренгье, супругой премьер-министра Словении Мойцей Стропник и женой исландского президента Торой Маргрет Балдвинсдоттир.

В 2015 году глава правительства Великого герцогства Люксембург Ксавье Беттель женился на бельгийском архитекторе Готье Дестне и стал первым лидером в ЕС, заключившим однополый брак.