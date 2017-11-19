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Боровшегося с ЛГБТ конгрессмена застукали за однополым сексом в его кабинете

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Конгрессмен-республиканец от штата Огайо Уэс Гудман был вынужден уйти в отставку после того, как был пойман на занятии однополым сексом в своем кабинете. Гудман был известен в США как борец за традиционные ценности, пишет Daily Mail.

33-летний законодатель позиционировал себя как противника ЛГБТ-сообщества и выступал против легализации однополых браков. В социальных сетях он часто выкладывал совместные фотографии с женой Бетани.

Недавно вскрылось, что Гудман на протяжении многих лет вел интимную переписку с мужчинами, делая неприличные намеки. СМИ узнали, что в 2015 году он пытался совратить подростка.

В апреле американский конгрессмен и открытый гей Брайан Симс жаловался на оскорбительные комментарии к своим записям в соцсети.

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