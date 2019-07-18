Появились подробности усыновления детей российской гей-парой

Появились подробности усыновления двух мальчиков гей-парой в Москве. Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, передает РИА Новости.

Ей стало известно об этом случае несколько недель назад, когда один из мальчиков попал в больницу с жалобами на острую боль в области живота. В процессе лечения он признался врачам, что проживает с двумя папами. После этого доктора обратились в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить информацию.

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По словам Кузнецовой, в настоящий момент необходимо уделить особое внимание здоровью детей и оказать им необходимую помощь. Она подчеркнула, что чиновники соцзащиты намеренно нарушили действующие нормы или ненадлежащим образом осуществляли контроль за условиями воспитания детей.

«Российское законодательство сегодня защищает детей от пропаганды нетрадиционных отношений, даже запрещает передачу детей на международное усыновление в страны, узаконившие однополые семьи. А тут получается, что российский госорган передал под усыновление двоих детей», — возмутилась Кузнецова.

17 июля в Москве впервые возбудили уголовное дело в отношении чиновников соцзащиты, которые допустили усыновление двоих детей гей-парой. По версии следствия, усыновивший двух малолетних мальчиков в 2010 году мужчина проживает с другим мужчиной и пропагандирует нетрадиционные отношения, «формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

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