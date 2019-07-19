Усыновившая детей российская гей-пара задумалась об эмиграции после обыска

Воспитывающая двух мальчиков пара геев уехала из России и может не вернуться обратно из-за возбуждения уголовного дела против сотрудников соцзащиты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Максима Оленичева.

По словам Оленичева, мужчины уехали до конца лета в отпуск за границу. Они следят за развитием событий и примут решение о возвращении к концу отпуска.

Ранее 19 июля стало известно об обысках в квартире гомосексуальной пары, которые прошли, когда никого не было дома. Чтобы попасть внутрь, оперативники вскрыли замки. По данным правозащитников, мужчины предупредили полицию, что собираются поехать на отдых с детьми. Официально их не вызывали на допрос или для иных следственных действий, утверждают активисты.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова 18 июля возмутилась тем, что мальчиков воспитывают геи, и заявила, что по закону детей следует защищать от пропаганды нетрадиционных отношений. По словам Кузнецовой, один из мальчиков рассказал врачам о двух отцах, когда попал в больницу с болями в животе. После этого медики обратились в прокуратуру и Следственный комитет России (СКР).

СКР возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников соцзащиты, которые допустили усыновление детей гей-парой. По версии следствия, усыновивший в 2010 году детей мужчина проживает с другим мужчиной и пропагандирует нетрадиционные отношения, «формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

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