Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары

Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».

В публикации сказано, что в тот момент пары не было дома, и силовики зашли внутрь, вскрыв замки. По информации правозащитников, ранее мужчины сообщали полицейским, что собираются поехать с детьми на отдых. «Официально пару не вызывали на допрос или иные следственные действия», — добавили в группе. Когда именно проходил обыск, не уточняется.

Днем ранее, 18 июля, детский омбудсмен Анна Кузнецова возмутилась тем, что мальчики попали в семью геев. Она указала, что по закону дети должны быть защищены от «пропаганды нетрадиционных отношений». По словам уполномоченной, о том, что у детей два отца, рассказал врачам один из мальчиков, когда попал в больницу с болями в животе. После этого медики обратились в прокуратуру и Следственный комитет России (СКР).

17 июля СКР сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности против чиновников из соцзащиты района Марьино, которые допустили усыновление детей гомосексуалами. В ответ в департаменте труда и социальной защиты Москвы отметили, что несовершеннолетние получали полноценное воспитание, занимались с репетиторами и спортом, ездили отдыхать за границу.

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