В правительстве возмутились зарплатами российских учителей в две тысячи рублей

В России есть образовательные учреждения, где преподаватели получают четыре и даже две тысячи рублей в месяц. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

«Очень низкие в некоторых учреждениях оклады. Стыдно признаться, есть и две тысячи, и четыре тысячи рублей. Это недопустимая ситуация, но, к сожалению, такое есть», — сказала она на встрече с педагогами в пятницу, 18 октября.

Голикова указала, что регионы не всегда соблюдают рекомендации из федерального центра по заработным платам учителей. Особенно это касается сельских и отдаленных населенных пунктов, где высокий уровень работы по совместительству.

Вице-премьер уточнила, что для урегулирования проблемы было решено внести изменения в трудовое законодательство в части системы оплаты труда во всех сферах. Сейчас новая методика разрабатывается для здравоохранения. До 20 сентября 2020 года ведомство должно предложить новую систему оплаты труда медработников. На этом примере Минтруд «пытается разработать подходы к будущей отраслевой системе оплаты труда», добавила Голикова.

В августе стало известно, что самые низкие зарплаты у учителей в Северной Осетии, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Средняя зарплата там не превышает 22 тысяч рублей. Самые высокие доходы — около 90 тысяч — в Москве, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

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