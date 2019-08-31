Названы российские регионы с самыми низкими зарплатами учителей

Регионами с самыми низкими заработными платами в сфере образования являются Северная Осетия, Ингушетия и Карачаево-Черкесия. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает «Коммерсантъ».

По данным Росстата и региональных министерств образования, средняя зарплата работников данной сферы в этих трех республиках составляет 21 575 рублей, 21 647 рублей и 21 773 рублей соответственно.

В десятку худших также вошли Кабардино-Балкария, Дагестан, Ивановская область, Калмыкия, Мордовия, Костромская область и Алтайский край.

Лидерами в данной сфере оказались Чукотский автономный округ (96 468 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (91 306 рублей) и Москва (89 644 рубля). В первой десятке также расположились Сахалинская, Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.

Накануне сообщалось, что среднему российскому учителю придется копить пять месяцев, чтобы купить новый iPhone. Соответствующее исследование провел сервис «Авито-Работа». Для анализа использовался новый iPhone модели XS Max с объемом памяти 512 гигабайт стоимостью 123 тысячи рублей. Высчитанная порталом средняя зарплата учителя в стране составляет 25,8 тысячи рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!