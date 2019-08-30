Зарплаты российских учителей сравнили с iPhone

Чтобы купить новый iPhone среднему российскому учителю придется копить пять месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Авито-Работа».

Для анализа использовался новый iPhone модели XS Max с объемом памяти 512 гигабайт стоимостью 123 тысячи рублей. Высчитанная сервисом средняя зарплата учителя в стране составляет 25,8 тысячи рублей. «В среднем по России новый iPhone обойдется учителям в 4,8 зарплаты. Таким образом, накопить на смартфон возможно за пять месяцев, если откладывать весь ежемесячный доход», — уточнили аналитики.

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При этом учителя из Москвы и Санкт-Петербурга смогут накопить на гаджет за три и четыре месяца соответственно. Дольше всех копить придется работникам образования из Воронежа, Саратова, Тольятти и Омска. На то, чтобы собрать деньги на покупку, потребуется до семи месяцев.

Согласно недавним подсчетам Росстата, почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, около 7 процентов учителей зарабатывают меньше минимального размера оплаты труда (11 280 рублей). Такая ситуация складывается в Дагестане, Тверской и Липецкой областях, а также в Чечне и Марий Эл.

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