Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения заработной платы во всех территориальных органах федеральных ведомств. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля в четверг, 29 августа.

Об уровне зарплат Осипова спросил сам президент, а также отметил, что зарплаты в территориальных подразделениях федеральных органов власти часто ниже, чем в региональных органах.

«Вы абсолютно правы, и у нас из-за этого недокомплект. Есть районный коэффициент заработной платы. Получилось так, по-моему, это все-таки ошибка советского еще планирования, когда он был занижен для Забайкальского края», — ответил врио главы региона.

23 августа Росстат опубликовал рейтинг чиновничьих зарплат по стране. Так, самые скромные доходы зафиксированы в Псковской области и Забайкалье. К примеру, чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа зарабатывают в семь раз больше — более 133 тысяч против 18 тысяч рублей.

20 июня Владимир Путин заявил, что высокие зарплаты российских чиновников и руководителей госкомпаний обусловлены необходимостью нанимать на эти должности квалифицированных специалистов. По его словам, низкая оплата труда не позволит привлечь квалифицированных работников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!