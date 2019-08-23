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Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

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Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Согласно данным Росстата, в этих субъектах зарплаты чиновников даже выше средних по региону.

Самые низкие зарплаты наблюдаются среди чиновников Псковской области и Забайкалья. Согласно статистическим данным, в абсолютном выражении муниципальные чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа зарабатывают в семь раз больше, чем чиновники в Псковской области, — более 133 тысяч рублей против 18 тысяч.

Как пояснил директор Центра социального развития российского Севера РАНХиГС Александр Матвеев, ЯНАО и ХМАО выделяются уровнем зарплат, поскольку это сырьевые регионы с высокими доходами.

В целом муниципальные чиновники зарабатывают больше, чем среднестатистический местный житель в 14 регионах России. Помимо регионов Крайнего Севера такая ситуация сложилась в Калининграде и Крыму. При этом Росстат сравнивает зарплаты чиновников со средними по региону без учета малых предприятий. Если же их также привлечь к сравнению, разрыв в оплате труда будет еще больше.

В общей сложности в России на конец 2018 года число сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных избиркомов достигало 469 тысяч, что на три тысячи меньше, чем в 2017-м. По подсчетам Минфина, муниципальные чиновники составляют 31 процент всех государственных служащих в России. Средняя зарплата чиновника в России составляет 37 тысяч рублей, что на четверть меньше, чем средняя зарплата работников крупных и средних предприятий — почти 50 тысяч рублей.

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