Российские регионы поставили под сомнение исполнение майских указов

Большинство российских регионов, попавших под действие майских указов от 2012 года, не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне целевых значений в первой половине 2019 года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.

Материалы по теме Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе Сокращение рабочих дней обсуждают в правительстве. Что ждет россиян?

Согласно указам, к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были быть на уровне 100 процентов от средних зарплат по региону. У врачей, преподавателей вузов и научных работников зарплаты должны были достигнуть уровня в 200 процентов от средних.

По итогам 2018 года только 16 регионов России смогли достичь указанного уровня оплаты труда по всем категориям работников. Между тем данные Росстата свидетельствуют о том, что по состоянию на первое полугодие 2019-го всего четыре региона смогли удержать оплату труда бюджетников в целевых значениях по всем категориям работников. Это Ленинградская и Пензенская области, Алтайский край и Чечня.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года года говорил о необходимости сохранить достигнутый уровень оплаты труда бюджетников и требовал не опускать зарплатную планку. В мае 2018 года после переизбрания президентом Путин подписал новый указ, однако новых целей повысить зарплаты в нем не было.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!