Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Самые высокие среднемесячные начисленные зарплаты в июне 2019 года были зафиксированы в сфере добычи сырой нефти и природного газа — 173 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

На втором месте оказалась июньская зарплата в сфере производства табачных изделий — 113 тысяч рублей. Также одна из самых высоких зарплат зафиксирована в деятельности воздушного и космического транспорта — 128,4 тысячи рублей.

Материалы по теме Жажда наживы Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху

В тройку с самыми низкими зарплатами за июнь вошли сферы производства одежды — 20,2 тысячи рублей, производства текстильных изделий — 25,8 тысячи рублей и производства мебели — 26,1 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне текущего года составила 49,3 тысячи рублей, что 7,7 процента больше уровня того же периода 2018 года.

В июле Росстат сообщал о том, что Москва стала лидером по задолженности зарплаты среди российских регионов. На втором месте оказалась Волгоградская область, где работникам не выплатили 165,7 миллиона рублей. Тройку замыкает Тверская область: там задолженность оценивается в 120,1 миллиона рублей.

К регионам без просроченных задолженностей отнесли Владимирскую, Липецкую и Тульскую области, а также Алтай, Чечню, Мордовию, Адыгею и Чукотку. При этом суммарная задолженность по зарплате в России снизилась на 12,8 процента, или 378,8 миллиона рублей. По состоянию на 1 июля она составила 2,57 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!