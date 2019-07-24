Назван регион с самой высокой задолженностью по зарплате

Москва оказалась лидером по задолженности зарплаты среди российских регионов. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По состоянию на 1 июля работникам в столице не выплатили 274,2 миллиона рублей.

На втором месте оказалась Волгоградская область, где работникам не выплатили 165,7 миллиона рублей. Тройку замыкает Тверская область: там задолженность оценивается в 120,1 миллиона рублей. К регионам без просроченных задолженностей отнесли Владимирскую, Липецкую и Тульскую области, а также Алтай, Чечню, Мордовию, Адыгею и Чукотку.

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При этом суммарная задолженность по зарплате в России снизилась на 12,8 процента, или 378,8 миллиона рублей. По состоянию на 1 июля она составила 2,57 миллиарда рублей. Из общей суммы невыплаченных денег на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862 миллиона рублей (33,6 процента).

По предварительным данным Росстата, самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей: такой доход получают от 15 до 20 процентов трудозанятого населения.

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