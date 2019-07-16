Россиянам задолжали более 2,5 миллиарда рублей

Суммарная задолженность по зарплате в России снизилась на 12,8 процента или 378,8 миллиона рублей. По состоянию на 1 июля она составила 2,57 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

«Задолженность по заработной плате на 1 июля 2019 года имелась перед 41 тысячью человек», — сказано в сообщении.

Большинство (48 процентов) — работники обрабатывающих производств. Из общей суммы невыплаченных денег на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862 миллиона рублей (33,6 процента). Самая большая суммарная задолженность образовалась в Центральном федеральном округе — 640,6 миллиона рублей, на Москву приходится более 274 миллионов. Меньше всего этот показатель оказался на Урале — 34,4 миллиона рублей.

Материалы по теме Жажда наживы Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху

В мае, как сообщал Росстат, задолженность по зарплате в стране выросла на 1,6 процента, до 2,95 миллиарда рублей.

В конце апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса компании Korn Ferry сообщила, что большинство работающих в России компаний планируют повышение зарплат в течение года. Больше всего зарплаты должны вырасти в сфере электронной коммерции (11,6 процента), hi-tech (7,6 процента) и химии (6,5 процента), минимальные — в горнодобывающей отрасли (4,3 процента) и банковской сфере (5,4 процента).

По оценкам Минтруда, по итогам 2018 года реальные зарплаты с поправкой на инфляцию выросли на 6,8 процента. Министр труда Максим Топилин говорил, что это самый высокий показатель с 2012-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!