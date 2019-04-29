Россиянам пообещали поднять зарплату

Большинство компаний, работающих в России, планируют повышение зарплат в 2019 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой данных опроса компании Korn Ferry.

Большинство опрошенных (70 процентов) продолжат политику дифференцированного повышения зарплат, общую индексацию проведут 12,5 процента компаний (преимущественно из автомобильного сектора и сектора товаров повседневного спроса), вовсе не повышать сотрудником зарплату решили 5,3 процента компаний.

Больше всего зарплаты должны вырасти в сфере электронной коммерции (11,6 процента), hi-tech (7,6 процента) и химии (6,5 процента), минимальные — в горнодобывающей отрасли (4,3 процента) и банковской сфере (5,4 процента).

Ожидается, что индексация составит в среднем 4,5 процента для всех категорий сотрудников. При дифференцированном повышении зарплаты вырастут на 5,6 процента, на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.

По оценке Роструда, самые высокие ожидания по уровню заработной платы оказались у жителей Магаданской области и Чукотского автономного округа. Там средний показатель составляет 50 тысяч рублей. В Москве размер зарплаты, за которую готовы трудиться соискатели, составил 45 тысяч рублей. На том же уровне ожидания работников в Сахалинской области и Ненецком автономном округе.

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