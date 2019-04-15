Кремль отреагировал на идею освободить малоимущих от налогов

В Кремле пока нет четкой позиции по предложению об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) малоимущих граждан России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что обсуждение подобных идей находится в компетенции правительства.

Материалы по теме На новый уровень В России стало больше налогов. Почему платежи не вырастут и всем станет только лучше?

«Если я не ошибаюсь, то какой-то четкой, выработанной, сформулированной позиции в настоящий момент нет по этому вопросу, но что касается хода обсуждения этой идеи, то я прошу вас адресовать вопрос в правительство», — заявил официальный представитель Кремля.

В правительстве ранее заявили, что эта инициатива в кабмине не обсуждалась.

В понедельник, 15 апреля, «Известия» сообщили о том, что Российская трехсторонняя комиссия при правительстве России рассматривает вопрос об отмене НДФЛ для малоимущих граждан. Речь идет о россиянах с зарплатами ниже 11,2 тысячи рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!