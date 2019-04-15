Россиянам с низкой зарплатой облегчат жизнь

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Снижение налоговой нагрузки коснется тех жителей страны, которые получают зарплату на уровне прожиточного минимума. В 2019 году его величина составляет 11,2 тысячи рублей. После выплаты НДФЛ по ставке 13 процентов сотрудник с такой зарплатой получит на руки 9,8 тысячи рублей, что оказывается ниже прожиточного минимума.

В РТК предполагают, что доход после вычета НДФЛ не должен быть меньше минимальной зарплаты. Таким образом, освободить от уплаты налога могут тех россиян, которые получают около 13 тысяч рублей.

Эксперты опасаются, что освобождение россиян с низким доходом от уплаты НДФЛ повлечет за собой увеличение числа «серых» зарплат. Работодатели будут заключать трудовые договоры на минимальную сумму, что позволит им не платить налоги, а остальную часть выдавать сотрудникам в конверте.

В Федерации независимых профсоюзов сообщили, что консультации по введению этой меры пока не проводились, однако обсуждение должно пройти в 2018-2020 годах в соответствии с генеральным соглашением между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!