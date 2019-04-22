Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

Самые высокие ожидания по уровню заработной платы оказались у жителей Магаданской области и Чукотского автономного округа. Об этом свидетельствуют данные базы «Работа в России», сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Роструда.

По данным ведомства, средний показатель в этих регионах достиг 50 тысяч рублей. В то же время в Москве размер зарплаты, за которую готовы трудиться соискатели, составил 45 тысяч рублей. На том же уровне ожидания работников в Сахалинской области и Ненецком автономном округе.

Значительно более низкие требования у жителей в Чувашии — там средний ожидаемый уровень зарплаты составляет 17,8 тысячи рублей. В Туве аналогичный показатель равняется 20,4 тысячи рублей, в Крыму — за 20,6 тысячи. В Хакасии и Псковской области — менее 21 тысячи рублей.

В некоторых регионах соискатели могут рассчитывать на зарплату, значительно выше уровня ожидания, из-за недостатка квалифицированных кадров, сообщил замглавы Роструда Денис Васильев. Так, в Якутии работодатели готовы предложить в качестве оплаты труда 70 тысяч рублей — это в среднем на 70 процентов выше, чем ожидаемый уровень зарплаты в регионе.

Ранее в апреле почти четверть россиян заявила, что их размер дохода находится на достойном уровне — больше всего таких людей оказалось в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе. Еще около 20 процентов жителей страны сказали, что планируют приблизиться к такому уровню оплаты труда в ближайшие пять лет. Около 50 процентов не верят, что когда-либо будут получать хорошую зарплату.

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