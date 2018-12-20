Названы самые высокооплачиваемые профессии года

Сервис по поиску работы и рекрутинга Rabota.ru провел исследование и объявил о самых доходных профессиях 2018 года. Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Первое место по размеру зарплат заняли сотрудники сферы IT. Согласно данным портала, средняя зарплата сотрудника этой сферы по стране составляет 59630 рублей. Самая высокая зарплата в этой сфере в Москве — 84400 рублей, самая низкая — в Казани (48100 рублей).

В среднем за год зарплаты в этой отрасли выросли на 7,3 процента, интерес к программистам во многом был обусловлен хайпом вокруг криптовалют. Однако он прошел и уже во втором квартале 2018 года сошел на нет, отмечают эксперты Rabota.ru.

На втором месте оказалась сфера транспорта и логистики. Средняя зарплата сотрудника этой сферы по стране составляет 50490 рублей, в Москве — 70900 рублей, в Казани — 40900.

Среднюю зарплату в размере 47270 рублей получают работники производств — они на третьем месте в рейтинге. В Москве их заработок составляет 66700 рублей, в Казани — 38700.

Согласно опросу Rabota.ru, 56 процентов работодателей не собираются повышать или индексировать зарплаты в 2019 году. Планируют это сделать лишь 19 процентов, четверть российских компаний пока не приняли решение.

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