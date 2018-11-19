Определены лучшие регионы для работающих пенсионеров

Агентство РИА Рейтинг назвало самые благоприятные регионы России для трудоустройства пенсионеров. Результаты исследования опубликовали РИА Новости.

Лидером рейтинга стала Москва (76,8), на втором месте расположился Санкт-Петербург (74,5), замыкает тройку лидеров Московская область (64,4). Высоким уровнем доступности работы для пожилых россиян отличаются Татарстан, Белгородская, Ленинградская, Волгоградская и Калужская области, а также Крым. Индекс этих регионов превысил 50 баллов. Сложнее всего найти работу пенсионерам из Тувы, Ингушетии и Чечни. Индекс привлекательности рынка труда там колеблется от 9,3 до 15,3 баллов.

Отмечается, что все богатые северные регионы России с развитой добывающей промышленностью оказались антилидерами. В число таких регионов вошли Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. В некоторых регионах Урала и Сибири отдельные индикаторы находятся на высоком уровне, например, показатель зарплаты, но их минусы не дали им занять места в верхней части списка.

Рейтинг рассчитывался на основе статистики по занятости, условиям и оплате труда людей пенсионного возраста в различных регионах России. Авторы исследования пришли к выводу, что ситуация на рынке труда отличается заметной неоднородностью.

В августе были определены самые распространенные профессии работающих пенсионеров. Выяснилось, что большая часть пожилых людей, сменивших профессию после выхода на пенсию, работают продавцами, сторожами и контролерами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!