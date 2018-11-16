Россияне приготовились к безрадостному будущему

Доля россиян, пессимистично оценивающих экономические перспективы страны, заметно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 57 процентов респондентов, экономическая ситуация в стране средняя, еще 27 процентов считают ее плохой. Лишь 13 процентов опрошенных россиян довольны состоянием экономики. По данным ВЦИОМ, индекс оценок экономической ситуации за год снизился на 16 пунктов.

Индекс социального оптимизма также заметно снизился — на 23 пункта. По ощущениям 25 процентов респондентов, в будущем они станут жить хуже, чем сейчас. Еще 25 процентов опрошенных полагают обратное. В том, что все останется как есть, уверены 40 процентов респондентов.

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При этом текущая жизненная ситуация «вполне устраивает» большинство россиян — таких 58 процентов. Отчасти личным положением дел довольны 21 процент, еще 16 процентов — недовольны.

По словам экспертов, полученные данные вызывают тревогу. Столь неутешительные итоги могут быть связаны с тем, что в информационной повестке долгое время преобладала непопулярная среди населения пенсионная реформа.

О старте новой пенсионной реформы, которая сводится к повышению пенсионного возраста, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Власти объясняют ее необходимостью и неспособностью текущей системы обеспечить достойные выплаты пенсионерам.

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