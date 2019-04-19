Россияне согласились работать сверхурочно в обмен на заботу начальства

Около 90 процентов россиян согласны на сверхурочную работу, если работодатель будет максимально о них заботиться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

80 процентов также готовы на этом условии делать несвязанную с их обязанностями работу. В то же время 47 процентов считают, что работодатели о них плохо заботятся. Довольны отношением к ним только 5 процентов.

Меньше всего заботу замечают работники науки и образования и сферы безопасности. Выше всего оценили заботу люди, занятые в сферах управления персоналом и информационных технологий.

Больше всего россияне, как показал опрос, ценят такие аспекты рабочих отношений, как своевременную выплату зарплаты (70 процентов), удобное рабочее место (33 процента) и уютный офис (29 процентов). Достойную зарплату указали 26 процентов респондентов, а проведение корпоративных мероприятий — 25 процентов.

Апрельский опрос, проведенный сервисом Rabota.ru, показал, что россиян чаще всего на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента). Второе место среди раздражающих факторов заняла внезапная дополнительная нагрузка. Она не устраивает более четверти опрошенных (27 процентов). Чуть меньше (26 процентов) респондентов страдают от собственных ошибок и недочетов.

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