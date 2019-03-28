Россияне пожаловались на экономику России

Более половины россиян (68 процентов) выразили уверенность, что в России произошел экономический кризис. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». 20 процентов россиян заявили, что в стране нет никакого экономического кризиса.

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В числе основных признаков экономического кризиса в России опрошенные назвали «космический» рост цен (28 процентов респондентов) и «резкое снижение уровня жизни населения» (27 процентов). Многие опрошенные также отметили, что кризис проявляется в таком явлении, как безработица. Восемь процентов участников опроса уверены, что «на работу берут только молодежь», в стране происходят массовые сокращения, людей принуждают увольняться. Шесть процентов россиян отмечают спад экономики в целом, слабое развитие промышленности и сельского хозяйства.

Среди прочих проявлений экономического кризиса россияне назвали повышение пенсионного возраста, неправильную экономическую политику, воровство и коррупцию, социальное расслоение, санкции Запада и неустойчивость курса рубля.

Более четверти россиян (27 процентов) уверены, что в 2020 году ситуация в экономике радикально не изменится. Ухудшения положения ожидают 19 процентов жителей страны. Около шести процентов полагают, что проявления экономического кризиса ослабнут. Его прекращения ожидают только два процента опрошенных.

В январе 2019 года Росстат, находящийся в подчинении у Минэкономразвития, опубликовал данные о рекордном росте строительного сектора России — на 5,3 процента вместо ожидавшихся 0,5 процента. Однако аналитики пришли к выводу, что ведомство просто «нарисовало» этот рост (ведомство и прежде критиковали за методики расчета и неточность данных). Такие показатели динамики строительной отрасли привели к ускорению ВВП по итогам 2018 года до 2,3 процента (рекорд с 2012 года), хотя даже Минэкономразвития прогнозировало 1,8 процента.

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