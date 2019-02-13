Экономический рост в России назвали «разовой историей»

Рекордный за последние шесть лет рост российского ВВП на 2,3 процента является исключением из правил и едва ли получит развитие. Об этом заявил в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» министр экономического развития Максим Орешкин.

«Можно однозначно сказать, что такая большая цифра — это точно разовая история, а не повышение долгосрочного потенциального роста. Уже в 2019 году мы увидим замедление темпов роста», — сказал Орешкин.

По его словам, Минэкономразвития ожидает по итогам года рост на 1,3 процента. «Будем работать дальше, чтобы повышать именно долгосрочный рост, основанный на инвестициях», — отметил глава ведомства. Для выполнения поставленной в майском указе президента задачи по достижению мировых темпов роста должно пройти время, подытожил он.

В начале февраля подчиняющийся Минэкономразвития Росстат отчитался о росте ВВП по итогам 2018 года на 2,3 процента. Экономисты раскритиковали ведомство за неправильную методику подсчета.

В январе Росстат опубликовал данные о рекордном росте строительного сектора — на 5,3 процента вместо ожидавшихся 0,5 процента. Бывший сотрудник министерства, аналитик «Локо-инвест» Кирилл Тремасов назвал данные Росстата «рисованием вместо аналитики». В ответ Орешкин обвинил финансиста в том, что он в свое время отказался возглавить профильное подразделение Минэкономразвития, предпочтя критиковать работу властей. В итоге министр предложил оппоненту работу в Центре стратегических разработок.

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